За неуплату штрафа – новый штраф

Во время выездной проверки в селе Сыропятское Кормиловского района сотрудники Управления Россельхознадзора по Омской области установили, что земельный участок 7,4 га сельхозназначения, который был передан в аренду на 49 лет гражданину Данеляну В.С., содержался ненадлежащим образом. На нем не проводились обязательные мероприятий по улучшению, защите, охране земель и т. п. В итоге земля заросла сорняками и была захламлена железобетонными изделиями и отходами производства. Нарушителю назначили штраф в 10 000 рублей, согласно ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, но в установленный законом срок штраф не был уплачен. Поэтому было возбуждено административное производства по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок», а в октябре Мировой судья судебного участка № 9 в Кормиловском судебном районе Омской области постановил признать гражданина виновным и назначить ему административное наказание в виде еще одного административного штрафа в размере 20 000 рублей.