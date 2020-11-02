Омич отправился в колонию за сломанный нос полицейского

Омича приговорили к году лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт между 27-летним омичом и полицейским произошел 30 мая 2020 года. Тогда полицейский пытался задержать товарища подсудимого за езду в нетрезвом виде. Парень сопротивлялся и омич решил помочь другу. Он ударил полицейского по лицу, попал в нос и сломал его.

Своей вины в преступлении омич не видит, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры. Дело уже рассмотрели в суде. По статье за применение насилия в отношении представителя власти, суд принял решение о лишении свободы подсудимого на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пока решение суда еще не вступило в законную силу.