Снова бьем рекорды: в Омской области выявили более 200 заболевших коронавирусом

В Омской области побит очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны данные по коронавирусной статистике за прошедшие сутки. На этот раз региональный оперштаб сообщает, что в Омской области за сутки заболел 201 человек. Это абсолютный рекорд для региона. Ранее цифры только в плотную подбирались к 200 зараженным. В минувшие выходные сообщали о 199 заболевших. Общее число зараженных в регионе с начала пандемии теперь составило 16 183 человека.

Количество выздоровевших за сутки практически в два раза ниже, в минздраве насчитали всего 107 человек, справившихся с коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии вылечились от COVID-19 11 649 человек.

К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. 4 пациента с подтвержденным ковидом скончались. Теперь в официальном списке погибших в Омской области числится 436 человек.