На север Омской области вернули газ, но теплее в домах местных жителей не стало

Фото: министерство энергетики и ЖКХ Омской области.

Напомним, очередное ЧП с исчезновением газа в домах жителей Омского севера произошло 25 октября. Из-за неполадок на Тевризском газоконденсатном месторождении без горючего частично остались три района: Тевризский, Знаменский и Тарский. В последнем даже ввели режим повышенной готовности.

И вот сейчас стало известно о возобновлении подачи газа. Правда, теперь голубое топливо можно будет использовать исключительно для приготовления еды. Для обогрева местным жителям придется искать альтернативные источники.

– На сегодняшний день на пищеприготовление в Тарском районе переведено 1439 абонентов, в Тевризском 1316 и в Знаменском 453, – сообщает пресс-служба областного минэнерго. – На данный момент компанией ОАО «Газстройэксплуатация» производятся работы по подключению газа абонентам ОАО «Тевризнефтегаз», а также дополнительно и оперативно переброшены бригады из других регионов Омской области для ускорения работ.