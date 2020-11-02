Роспотребнадзор высоко оценил систему образования Омской области

Омское образование стабильно занимает высокие позиции в рейтинге среди других регионов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Роспотребнадзор подвел итоги работы региональных систем образования за прошедший год. В 2019-2020 учебном году омская система образования оказалась на одиннадцатой строчке среди всех 85 субъектов Российской Федерации. Омское образование уже не первый год высоко оценивают в этом рейтинге, что говорит о качестве предоставляемых услуг.

- При составлении ежегодного рейтинга субъектов специалисты Рособрнадзора оценивают систему оценки качества подготовки обучающихся, то, как в регионе выстраивают работу со школами, демонстрирующими низкие результаты обучения, как выявляют, поддерживают и развивают способности и таланты детей, - отметили в министерстве образования по Омской области.

Оценка производится по множеству параметров, среди которых профориентационная деятельность, мониторинг эффективности руководителей образовательных учреждений, система повышения квалификации педагогических работников, их методическая работа, организация воспитательного процесса и социализация обучающихся. Отдельное внимание эксперты на высшем уровне уделяют объективности региональных процедур оценки качества образования и олимпиад школьников.

Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил работников сферы образования с успехом.

- Профессионализм и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей нашли отражение в высокой позиции нашего региона во всероссийском рейтинге. По оценке Рособрнадзора, уже третий год подряд Омская область находится в так называемой "зеленой" зоне, что говорит о высоком уровне качества омского образования и системе его управления. Мы получили результаты рейтинга, и важно то, что мы с этим дальше делаем, то есть как будет в дальнейшем выстроена работа с учителями и учениками, - прокомментировал успехи работников омской системы образования губернатор Омской области Александр Бурков.