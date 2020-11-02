«Куча людей может просто умереть»: Омичам с ВИЧ перестали делать тесты из-за ковида

Омские лаборатории оказались перегружен из-за проведения тестов на ковид. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как выяснилось, из-за пандемии коронавируса с трудностями приходится сталкиваться не только заболевшими ковидом. Происходящее вокруг выявило серьезные прорехи и в других областях здравоохранения области.

Омичи уже не пытаются попасть на прием к узким специалистам со своими хроническими заболеваниями.

Но есть и такие случаи, когда от постоянного контроля за состоянием пациента зависит его жизнь. Об одной из таких проблем рассказывает группа «Пациентский контроль».

Ее подписчики массово жалуются: омичам с ВИЧ отказывают в проведении специальных тестов на вирусную нагрузку. Это жизненно важное обследование определяют эффективность лечения.

– СПИД-центр в Омске перестал у пациентов брать анализ на нагрузку. Или если берут, то анализ не делается. Объясняют это тем, что ПЦР загружен ковидом, – пишет один из пациентов. – Но ковид – это платный анализ. А нагрузка – это жизненно необходимый. Зарабатывая деньги на ситуации в стране, нельзя отодвигать ВИЧ-инфицированных на задний план. Лично у меня была смена препарата, и я сейчас не знаю, действует ли, вообще, терапия. Понятно , что врач ни при чем. Ему сказали не отправлять на нагрузку, он и не отправляет. Но как главврачу? Знать, что куча пациентов может просто умереть из-за халатности?!

Также сообщается, что с такой же ситуацией омские ВИЧ-инфицированные столкнулись и в первую волну коронавируса. По их словам, весной врачи также вынуждены были лечить их наугад.