Омичку лишили родительских прав, но все равно выплатили пособия на детей

Омичка получила деньги на детей, чьей судьбой даже не интересовалась. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омичке удалось получить социальные выплаты на двоих детей, хотя последние 4 года она даже не интересовалась их судьбой. Такое произошло из-за неточности в документах департамента образования.

Выяснилось, что за социальными выплатами в июле-августе 2020 года обратилась омичка. Она указала, что является матерью двоих детей. После проверки заявления никаких нарушений не выявили и деньги женщине выплатили. За несколько месяцев она получила 84 тысячи рублей. Но в прокуратуре выяснили, что учреждения на момент одобрения выплат не знали, что омичку ограничили в родительских правах. Оказалось, что еще в 2016 году детей передали на воспитание отцу. Информацию об этом вовремя не предоставили в департаменте образования Администрации Омска.

Сейчас женщине грозит уголовное дело за мошенничество при получении выплат, а в адрес департамента образование внесено представление.