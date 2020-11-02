Из пожара в пятиэтажке спасли двух омичей

Двух омичей спасатели эвакуировали из горящего дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске произошел пожар. В Кировском округе примерно в 14:30 вспыхнула двухкомнатная квартира на верхнем этаже пятиэтажки. Подъезд быстро заволокло дымом и жителями пришлось выбегать на улицу.

- На момент прибытия пожарных шел дым из окон квартиры, наблюдалось плотное задымление в подъезде. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС по маршевым лестницам эвакуировались 8 человек, в том числе 2 ребенка. Звеном газодымозащитной службы спасены 2 человека, - рассказали с пресс-службе МЧС.

Предварительно известно, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожарные сработали оперативно, на тушение ушло всего полчаса. Па месте работали три единицы спецтехники и два звена газодымозащитной службы.