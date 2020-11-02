Для омских кондукторов появилась памятка, как бороться с пассажирами без масок

Омские кондукторы оказались между двух огней: недовольными пассажирами и штрафами на работе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В сети уже появлялись видео, где омича высаживали из салона автобуса с помощью полиции. Оказалось, что экипаж пассажирского транспорта действовал по инструкции, которую раздали омским кондукторам.

В одной из групп в соцсетях омичи опубликовали памятку, где указан порядок действий для кондукторов и водителей, если пассажир отказывается надеть маску. На урегулирование спорной ситуации, по сути дается одна остановка. Если за время проезда от остановки до остановки пассажир не наденет СИЗ, то его должны попросить выйти. Если же человек откажется, то высадить должны всех остальных пассажиров, а на место конфликта вызвать полицию. Конечно, до окончания разбирательств транспорт никуда не идет.

- Если экипаж не выполнит распоряжение и в этот момент зайдет проверка, сразу акт о не выполнении и лишение зарплаты, - рассказал автор, опубликовавший текст памятки.