Омичи пожаловались на огромную очередь в ГИБДД

Омичи часами стоят в очереди на регистрацию авто. Фото: vk.com/region_omsk55

Омичи снова жалуются на большие очереди, в которых приходится стоять, чтобы поставить машину на регистрацию. Несмотря на разгар пандемии, автовладельцы вынуждены по несколько часов толпиться в тесном коридоре.

Автор поста, размещенного в паблике Regik55, рассказывает, что все происходило в минувшую субботу. Вероятно, наплыв людей объясняется просто: все решили оформить авто в выходной день.

Некоторые комментаторы советуют брать талоны на прием с раннего утра, когда они еще есть.

– Ставила машину на учет 1 октября, талон был на 14.35, у них обед с 13.00 до 14.00, – рассказывает омичка Татьяна Батракова. –Приехала специально пораньше, была одна на осмотр транспортного средства. В итоге на оформление ушло минут 20.

Однако, судя по отзывам, эта ситуация, скорее, исключение из правил.

– Я брала талон на госуслугах и все равно проторчала там два часа, – пишет Екатерина Широкова.

– Месяц назад ставил машину на учет, взял талон через госуслуги, приехал ко времени, и в итоге еще ждал 2,5 часа, – жалуется Александр Костюнин. – Там талоны по факту не работают.