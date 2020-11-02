На видео попало, как омича без маски высадили из автобуса с полицией

Из-за одного пассажира автобус сильно задержался в пути. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в соцсетях появилось видео, где омичи запечатлели принципиального пассажира, не желавшего надевать маску. В салоне автобуса разгорелся конфликт и водитель был вынужден остановиться. Большинству пассажиров, которые спешили по делам, пришлось выйти и уехать на другом транспорте.

Убедить надеть маску омича не смогли ни кондуктор, ни другие пассажиры, ни даже наряд полиции. Защитников правопорядка вызвали именно из-за неродивого омича. Даже на просьбы полицейских надеть маску, омич ответил отказом, хотя она и была у молодого человека с собой. Продолжить движение автобус смог только после того, как омич покинул транспорт.

В комментариях омичи снова разделились на два лагеря. Одни поддерживают принципиальную позицию парня, а другие недоумевают, чем вызвано такое резкое не желание надеть масну на несколько минут во время проезда в автобусе.