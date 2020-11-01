Мэр Омска Оксана Фадина о партии новых троллейбусов: Это награда для всех нас

Оксана Фадина уже прокатилась на новых троллейбусах вместе с губернатором. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Власти продолжат работу по обновлению автопарка общественного транспорта. Накануне в Омск прибыла партия из новеньких экологичных троллейбусов «Адмирал». Первыми пассажирами современных машин стали мэр Оксана Федина и губернатор Александр Бурков.

Они остались довольны поездкой и увиденным. Новые троллейбусы должны прийтись по душе омичам. Партия была закуплена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральное софинансирование составило 60% от стоимости техники. Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, троллейбусы будут обслуживать городские маршруты № 4 («Железнодорожный вокзал – пос. Ермак») и № 3 «Железнодорожный вокзал - пос. Чкаловский». Сегодня на маршрут №4 вышли первые 16 «Адмиралов», еще 17 будут поставлены в Омск до конца ноября .

Новый троллейбус не только современный, но ещё и экологичный. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Вмещает новый транспорт до 96 пассажиров. Его производитель – российская компания «ПК Транспортные системы». Машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Троллейбус создан с учётом требований к эксплуатации в современных городах: три широких дверных проёма, просторные накопительные площадки, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Салон оснащен современной системой мультимедиа – это экраны, на которых будут размещаться маршруты, расписание движения и другая, полезная для пассажиров информация. Новый транспорт низкопольный, обеспечивает удобную посадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

- Это наша общая победа и результат системной работы. И я знаю, что многих омичей волнует проблема общественного транспорта, а значит, они помнят, как тяжело начинался 2018-й год. Он начинался с кризисного финансово-хозяйственного положения в предприятии общественного муниципального городского транспорта. И что сейчас? Сейчас мы получаем плоды, результаты совместной работы в этом направлении с Александром Леонидовичем Бурковым. Уже сейчас омичи катаются на современных автобусах. И вот сегодня, наконец-то, первая партия долгожданных троллейбусов. А ведь на следующей неделе нас ждёт с вами, омичи, знаковый юбилей. Ровно 65 лет назад в Омске появился первый троллейбус. И в честь 65-летия запуск новых троллейбусов - это большая награда для всех нас.