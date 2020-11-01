Омский губернатор запустил партию новых троллейбусов

Губернатор уверен: новые троллейбусы омичам понравятся. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Партия из 17 новеньких и современных троллейбусов поступила сегодня в Омск. Машины марки «Адмирал» современные и экологичные. Колонна низкопольных электробусов отправилась по маршрутам прямо с Соборной площади, где состоялась презентация первой партии из 17 машин модели «Адмирал». В ней приняли участие губернатор Александр Бурков и мэр Оксана Фадина.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, закупка новых троллейбусов - очередной шаг масштабной программы обновления общественного пассажирского транспорта. Процесс был запущен по решению губернатора два года назад. За это время муниципальный автобусный парк обновился наполовину. Теперь омичи смогут передвигаться на современных троллейбусах. Губернатор уже опробовал новые машины и остался доволен их качеством. Они выходят на маршрут уже сегодня.

- Новые троллейбусы – это ещё и продолжение решения экологических проблем, которые стоят перед городом. Современный электротранспорт позволяет снизить воздействие на окружающую среду. Это обновление удалось реализовать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного нашим Президентом Владимиром Путиным. Колоссальную работу проделал городской департамент и Министерство транспорта области совместно с федеральным Минтрансом, выделившим субсидии на приобретение новых троллейбусов, - сказал Александр Бурков.

В новых машинах есть всё для комфорта пассажиров. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Троллейбусы очень комфортные. Салон оснащен современной системой мультимедиа – это экраны, на которых будут размещаться маршруты, расписание движения и другая, полезная для пассажиров информация. Новый транспорт низкопольный, обеспечивает удобную посадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбус оснащен кнопкой вызова водителя на двери, откидной аппарелью, местом для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя. Также в нем есть WI-FI, usb-разъемы для подзарядки телефонов и климат-контроль в салоне.

- Троллейбус современный и один из лучших. Надеюсь, что омичи получат удовольствие от перемещения по городу на таком транспорте, которого будет со временем только прибывать, - поделился впечатлениями после поездки на новом «Адмирале» Губернатор Александр Бурков. Стоит отметить, что Омской области уже одобрена заявка на покупку еще 29 «Адмиралов».