«Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу!»: Губернатор повысил тон на руководство омского минздрава после дикой истории со скорыми

Губернатор на совещании с руководством минздрава повысил голос. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После истории с машинами скорой помощи, в которых находились пациенты с ковидом и которых некуда было везти из-за переполненных больниц, омский губернатор провел совещание. На нем он жестко раскритиковал руководителей ведомства. Он заявил, что в работе минздрава есть сбои. И намекнул на отставки.

- Чьи-то личные амбиции сегодня реально наносят ущерб и работе минздрава, и всей системе. Исходя из этого, буду делать выводы, если не сможем работать в единой команде, - сказал Александр Бурков.

Руководству ведомства глава региона рекомендовал пообщаться с народом и спуститься на землю. При этом губернатор позволил даже себе повысить тон в разговоре.

- Никто не может попасть ни на КТ, ни в больницу, нет возможности сдать анализы. Я извиняюсь за высокий тон, милые дамы, но по-другому вы не понимаете. Вы на землю спуститесь. С народом пообщайтесь, соцсети почитайте! - жестко высказался Александр Бурков.

Однако даже после такого разговора никаких кадровых выводов от губернатора пока не последовало.