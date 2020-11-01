Стало известно, какой погода будет в Омске в ноябре

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Никак не может вступить в свои права зима. Вслед за теплым октябрем жителей Омска ждет и теплое начало октября. В ближайшую неделю снега не будет, а синоптики прогнозируют сибирякам плюсовую температуру.

Неделя начнется с прохладной и сырой погоды. Будет не выше ноля, в понедельник и вторник 2-3 ноября пройдет дождь с мокрым снегом. Ожидается пасмурная погода. А вот с 4 ноября намечается значительное потепление. Выглядит солнце, будет ясно и тепло.

По данным метеорологов, температура воздуха повысится. Прогнозируют от +4 до + 6 градусов днем. Однако уже на следующих выходных погода снова испортится. Столбик термометра снова упадет немного за 0 градусов, пойдет мокрый снег. Ожидается сырая, пасмурная погода. И дальше будет холодать только все сильнее.