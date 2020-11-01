Назван перечень новых мест, где омичи обязаны носить маски с 1 ноября

Маски сейчас продаются во всех аптеках города - перебоев с ними нет. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омские власти ужесточают контроль за соблюдением масочного режима. Еженедельно за нарушение штрафуют десятки омичей. Были и случаи, когда временно закрывали магазины, администрация которых не следила за наличием масок у персонала и покупателей.

Более того, в правительстве расширили список мест, где сибиряки обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты. Раньше требования распространялись в случае нахождения жителей на остановки, в общественном транспорте, такси, аптеках и магазинах.

Теперь же в перечень включили любое общественное место: в том числе, парковка и лифт. При нахождении там омичи обязаны носить маски. Без средств защиты теперь не пустят жителей и в транспорт. Водитель и кондукторы получили право выгонять пассажиров без масок. Именно они обязаны следить теперь за омичами в автобусах.