Абсолютный рекорд: Коронавирус за сутки нашли у 198 омичей

Цифры продолжают стремительно расти. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Продолжают стремительно расти цифры по коронавирусу в Омской области. Вторая волна бушует вовсю. Очередные свежие данные регионального минздрава говорят о том, что сибиряки заражаются все чаще. За последние сутки выявлены рекордные цифры: ковид подтвердился у 198 омичей. Еще четверо пациентов скончались за сутки. Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес уже 427 жизней сибиряков.

Не самая спокойная ситуация и в муниципальных районах области. Там тоже все чаще выявляют зараженных коронавирусом. Как сообщает омский минздрав, например в Омском районе диагноз подтвердился у 9 жителей, а в Таврическом - у 6.

-В 9 омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 5 771 исследование, за весь период – 633 175, - говорится в официальном сообщении омского минздрава.