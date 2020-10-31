«Человек погибает, а ты ему - «Мест нет!»: Появилось видео со встречи омских врачей с губернатором

Губернатор Омской области выслушал жалобы врачей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

После дикой истории со скорыми, которые из-за нехватки мест в больницах, привезли двоих пациентов к зданию омского минздрава, губернатор детально разбирается в ситуации. Тем более, что в регион приехали проверяющие из Москвы - замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Александр Бурков уже провел совещание с руководством омского минздрава, где жестко раскритиковал ведомство.

Встречается губернатор и с коллективами врачей. Накануне в соцсетях появилось видео разговора медиков БСМП-1 с Александром Бурковым. На встрече врач пожаловалась главе региона на ситуацию с местами в больницах для пациентов с ковидом. Добавим, что ранее омские власти отрапортовали, что дополнительно оборудовали 700 коек.

- Вы понимаете, нестабильный человек погибает. А мы ему говорим: "Мест нет!". И мы включаем на громкую связь, чтобы пациент это услышал. И они нас не обвиняют! Мы пустое место, я не могу принять пациента без разрешения вышестоящего начальства, - пожаловалась один из медиков БСМП-1.