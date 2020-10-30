МЧС предупреждают омичей о новом виде мошенничества

Под видом пожарного извещателя омичку заставили купить бесполезную коробку. Фото: 55.mchs.gov.ru

Сегодня, 30 октября, в областное ГУ МЧС позвонила омичка. Женщина пожаловалась, что к ней пришли некие люди, представившиеся сотрудниками ведомства. Незнакомцы рассказали ей, что теперь во всех квартирах обязательно должны стоять пожарные извещатели.

После этого они вручили ей какую-то коробку, за которую взяли 4 тысячи рублей. Только после их ухода хозяйка квартиры заподозрила, что нарвалась на мошенников.

– Наши сотрудники не оказывают платных услуг и ничего не распространяют, – предупреждают в пресс-службе областного ГУ МЧС. – В их полномочия не входят проверки соблюдения требований пожарной безопасности жилых помещений. При проведении профилактических мероприятий сотрудник МЧС обязан быть в форменной одежде и иметь при себе служебное удостоверение. Если вы считаете, что в отношении вас совершаются противоправные действия, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по телефону 102.