Ради запуска новых троллейбусов в Омске перекроют центральную площадь

Движение в центре Омска перекроют на 4 часа. Фото: пресс-служба администрации Омска

Омичам уже неоднократно сообщали о том, что новые троллейбусы "Адмирал" уже поступили в город и проходят техническое обслуживание и обкатку. Напомним, что для обновления подвижного состава электрического транспорта закупили две партии 33 и 29 троллейбусов.

Омская администрация сообщила, что 1 ноября, в воскресенье, с 9:00 до 13:00 будет перекрыта Соборная площадь и несколько прилегающих к ней улиц. В это время пройдет торжественные мероприятия по запуску новых машин на маршруты.

Уже традиционно чуть больший отрезок времени с 7:00 до 14:00 нельзя будет парковаться на улицах Ивана Алексеева, Спартаковской и в Банковском переулке. Общественный транспорт, который проходит по Соборной площади, автобус №73, 62 и маршрутки №500, 503, пустят в объезд.