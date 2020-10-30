За отказ надеть маску омичам грозят штрафами до 50 тысяч

Омичам придется носить маски до окончания пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 ноября в Омске вводится обязательное требование носить маски в общественном транспорте. Такое решение принято на недавнем оперштабе из-за резкого всплеска заболеваемости ковидом.

За отказ надеть маску, омичей будут высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев. А для тех, кто не захочет выйти, добровольно вызывут полицию. При этом ехать в это время транспорт, видимо, не будет.

В мэрии Омска сообщают, что за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрены штрафы от 1 000 до 30 000 рублей. Если будет доказано, что из-за упорного «безмасочника», заболели другие люди, сумма может быть увеличена до 50 000 рублей.

Перевозчикам, которые будут закрывать глаза на таких пассажиров, могут и вовсе оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

– Прошу отнестись к вводимым мерам с пониманием, поберечь свое здоровье, а также здоровье других пассажиров и наших экипажей, – сказал директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков. – Один пассажир без маски не должен подвергать опасности полный салон сознательных граждан, которые соблюдают масочный режим. В свою очередь отмечу, что муниципальный пассажирский транспорт работает без сокращений, коммерческий перевозчикам также даны рекомендации контролировать выпуск подвижного состава в линию и не допускать сокращения автобусов на маршруте.