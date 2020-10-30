В Омске временно 72 автобус будет ходить до микрорайона «Амурский-2»

Ходить по новому маршруту автобус будет уже в 1 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в пресс-службе омской мэрии сообщили о том, что в скором времени изменят схему движения одного из автобусов. Речь идет о маршруте №72, который ходил от поселка Чкаловский до поселка Степной с заездом в СНТ "Ивушка". В администрации отметили, что с концом дачного сезона пассажиропоток упал, поэтому и маршрут решили направить туда, где в нем есть большая необходимость.

- Изменение схемы маршрута №72 связано с завершением дачного сезона, и сезонным отсутствием пассажиропотока в СНТ «Ивушка». Маршрут будет временно направлен в микрорайон «Амурский-2», поскольку в связи со сдачей в эксплуатацию новых жилых домов в микрорайоне пассажиропоток на данном направлении растет», — уточнил заместитель директора департамента транспорта Игорь Кожухов.

До Степного можно будет добраться на маршрутках № 276 и 350, а также 72 автобус будет заезжать туда утром и вечером. По новому маршруту транспорт будет работать уже с 1 ноября.