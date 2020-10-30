Двоих омских росгвардейцев, крышевавших наркоторговцев, отправили в СИЗО

Оборотней в погонах задержали при получении взятки.

Напомним, сегодня стало известно о совместной спецоперации сотрудников региональных управлений ФСБ и Росгвардии. Они задержали группировку сотрудников последней, за взятки покрывавших наркоторговцев. Их будут судить по двум уголовным статьям: 190 (за получение взятки организованной группой) и 228 (за хранение и распространие наркотиков).

По данным следствия, 22 октября двое росгвардейцев получили взятку в 25 тысяч рублей на улице Заозерной. После этого их задержали с поличным. Кроме того, в ходе обыска, проведенного в гараже их командира, обнаружили и изъяли несколько свертков с наркотическими средствами общей массой около 70 граммов. По мнению следствия, ранее это зелье было изъято у закладчиков.

– В отношении обвиняемых в получении взятки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а командиру взвода – в виде домашнего ареста, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех членов организованной группы лиц, причастных к преступлению, а также выявление всех эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается.