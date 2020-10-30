В Омской области убийца угнал автомобиль, чтобы повидаться с родственниками

Угонщика быстро задержали недалеко от села, откуда он и угнал машину.

В полицию обратился местный житель из села Троицк Тюкалинского района. Он заявил об угоне своего автомобиля. Мужчина утверждал, что оставил машину во дворе, а утром ее уже не было.

Сотрудники ДПС быстро обнаружили машину в 2 километрах от села в кювете. Рядом никого не было. Угонщиком оказался 31-летний мужчина, который помогал заявителю с работой по хозяйству. Он, по данным пресс-службы УМВД, уже был дважды судим за убийство и один раз за кражу. Подозреваемый дождался вечера, взял ключи, которые хозяин авто оставил на веранде и поехал к родственникам в Любинский район. По дороге он не справился с управлением и вылетел с дороги.

Мужчина никому не стал рассказывать о произошедшем, а решил спрятаться в полевом стане, где его и задержали. К внушительному списку судимостей теперь добавится и обвинение в угоне.