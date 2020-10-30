Омичи массово жалуются на отсутствие в аптеках антибиотиков

Как отметили в министерстве здравоохранения, над проблемой поставок уже работают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в соцсетях появились жалобы от омичей о том, что они не могут купить в аптеках необходимые для лечения коронавируса антибиотики. Один из покупателей рассказал, что несколько дней пытался купить лекарства для товарища. Когда в аптеке сообщили, что нужный препарат поступил в продажу, омич приехал в торговую точку и столкнулся с длинной очередью.

- Заказал антибиотик, по телефону говорят - после 18 ч завоз. Приезжаю - очередь заканчивается на улице. Да и указанного в рецепте антибиотика в Омске нет, даже под заказ. Пришлось купить аналог, - рассказывает омич.

В комментариях горожане отмечают, что купить лекарства не получается даже через интернет. Онлайн заказы либо отменяют, либо очень долго везут, но в большинстве случаев препаратов, выписанных врачами просто нет.

- Что касается общего дефицита, то такая картина наблюдается по всей стране, и региональные власти, и минздрав, и аптечные сети делают все возможное, чтобы наладить поставки в прежних объемах. Отметим, что лекарства уже стали появляться на полках аптек. Адреса и контактные телефоны «Госаптек» - можно уточнить на сайте госаптека55.рф. Здесь же есть форма для заказа лекарств, - отметили в пресс-службе областного минздрава.