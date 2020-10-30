«Сильно проголодалась и замерзла»: Омичи спасли привязанную к дереву собаку

Фото: «Омск ВК»

Ночью в одном из дворов в Амуре неравнодушные омичи заметили небольшую белую собаку, долгое время просидевшую привязанной к дереву. Брошенное хозяевами животное лежало на мерзлой земле и находилось в сильном стрессе.

– Собака очень сильно запуганная, – рассказали в соцсетях нашедшие ее люди. – К себе не подпускает совсем: рычит, пытается укусить. Мы попытались отрезать поводок в надежде, что она хотя бы помнит дорогу к дому, но собака не убежала. Она только перебежала в угол между домами. Мы подкинули куртку. Через время она на нее легла. Собака сильно мерзнет, голодная. Видно, что домашняя, ухоженная, но напуганная. В приюты звонили. Там ответили, что ничем помочь не могут.

После публикации поста на него откликнулись читатели паблика, которые взяли собаку себе. Надеемся, что в новой семье ее больше не предадут.