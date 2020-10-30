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В Омской области суточный прирост заболеваемости ковидом вплотную приблизился к двум сотням случаев

Цифры статистики уже почти месяц продолжают бить печальные рекорды
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области зафиксирован новый абсолютный рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом.

По данным федерального оперштаба на пятницу, 30 октября, в нашем регионе выявлено сразу 197 новых подтвержденных случаев заражения ковидом. Это самый высокий показатель за все время с начала пандемии в Омской области.

Впрочем, такая же напряженная ситуация и по всей стране. За минувшие сутки тесты на COVID-19 оказались положительными еще у 18 283 жителей России. Почти треть случаев, 5 268, приходятся на Москву.

Коронавирус в Омской области