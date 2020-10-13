Расти и развиваться вместе

Каждый из них в свое время пришел в Омский центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) с идей начать, либо дать новый импульс к развитию своего бизнеса. И результат не заставил себя ждать – выпускники активно воплощают задуманное в жизнь, успешно преодолевая трудности, в том числе и те, что связаны с эпидемической ситуацией этого года. Как на практике работают эти проекты, омские журналисты увидели в ходе специально организованного пресс-тура, который был приурочен к началу работы форума «Люди дела» 8 октября. На это мероприятие в Омскую область съехались социальные предприниматели из 13 субъектов нашей страны. Интерес к форуму не случаен, ведь именно в нашем регионе созданы уникальные условия благоприятствования социальному предпринимательству и успешно работает кластер социальных инноваций.

- В прошлом году по решению Губернатора Омской области был запущен новый инструмент прямой финансовой поддержки в виде субсидий на реализацию партнерских проектов социальных предпринимателей, - рассказывает министр экономики Омской области Анна Негодуйко. – Мера поддержки реализована в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству. Из бюджета области на поддержку совместных проектов было выделено 6 млн рублей, поддержано 6 совместных проектов социальных предпринимателей. В этом году объем финансирования сохраняется. Конкурс планируется провести в ноябре.

Проекты, которые осуществляют омские социальные предприниматели, различны. Например, руководитель творческой мастерской подарков и декора «Медоград» Станислав Андреюк изначально занимался производством мёда. Продажа целебной сладости потребовала новых креативных подходов к упаковке продукта. Так родилась идея делать красивые коробочки, а потом ассортимент продукции существенно расширился. Теперь это целая серия «брендовых» сувениров, которые омский мастер продвигает и на международной торговой площадке.

Руководитель творческой мастерской подарков и декора «Медоград» Станислав Андреюк

Еще один интересный совместный проект - это сотрудничество учебного центра программирования, информационных технологий и информатики «Интерэкспо» и Центра развития речи «Логопрофи». Руководители этих образовательных заведений Яна Лапшина и Анастасия Кравченко активно развиваются, каждая в своем направлении. В «Интерэкспо» детей учат программированию, а в «Логопрофи» занимаются с особенными детьми, у которых есть проблемы с речью. Активные девушки решили объединить свои усилия.

Руководитель учебного центра программирования, информационных технологий и информатики «Интерэкспо» Яна Лапшина

- Мы планируем организацию совместного проекта с «Интерэкспо» - запуск он-лайн школы для детей дошкольного возраста. Кроме того, в настоящий момент мы планируем реализацию совместного проекта с ИП Фетисова (школа «Хобби-english»). Дети, которые занимаются в нашем центре, смогут онлайн развивать свое хобби и при этом изучать английский язык. Мы рассчитываем объединить эти 3 проекта в один и создать масштабную платформу, объединяющую разные услуги. Мы считаем: чем больше совместных проектов, тем лучше, тем комфортнее для родителей, которые приходят и сразу получают несколько услуг в одном месте, - считает руководитель Центра развития речи «Логопрофи» Анастасия Кравченко.

Руководитель Центра развития речи «Логопрофи» Анастасия Кравченко

В Правительстве Омской области социальных предпринимателей поддерживают.

- Омск – единственный регион России, где есть финансовая поддержка программы «Кластер социальных инноваций». Это наши социальные предприниматели, которые реализуют партнерские проекты, - говорит руководитель Омского ЦИСС Ирина Сербина. – Несмотря на сложную ситуацию в этом году, связанную с пандемией, финансовая поддержка резидентов кластера была сохранена в полном объеме.Как пояснили в Минэкономики Омской области, продолжается формирование реестра социальных предприятий. По числу этих предприятий наш регион занимает 7 место в стране, а в СФО является лидером. Минэкономразвития России представило распределение субсидий на акселерацию социальных предпринимателей в 2021 году. Омская область получит на эти цели 56 млн рублей, а в ближайшие 3 года – более 220 млн рублей. Это 4 место по стране.