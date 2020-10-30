Из-за ревности омич тяпкой проломил череп знакомому

Нападавшего быстро задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больнице закончились дружеские посиделки для одного из жителей села Элита в Марьяновском районе. Ему нанес серьезную черепно-мозговую травму приятель, не справившийся с ревностью.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, несколько приятелей собрались вечером дома у одного из них, чтобы расслабиться и выпить. В процессе застолья 35-летний местный житель приревновал подругу к 33-летнему гостю. Он вышел во двор взял тяпку, вернулся и один раз ударил мужчину по голове.

Этого хватило, чтобы позже в больнице медики диагностировали у жителя Омской области открытую черепно-мозговую травму, резано-рваную рану головы и вдавленный перелом теменной части черепа.

Подозреваемы сейчас находится в полиции. На месте преступления собраны улики и орудие преступления.