В Омске задержали сотрудников Росгвардии, крышевавших наркоторговцев

Оборотней в погонах задержали в ходе спецоперации. Фото: пресс-служба УФСБ России по Омской области

В Омске с поличным поймали троих росгвардейцев, которые вымогали деньги у торговцев наркотиками.

– УФСБ России по Омской области совместно с отделом собственной безопасности Управления Росгвардии по Омской области пресечена противоправная деятельность сотрудников ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области», подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, а также незаконном хранении наркотических средств, –поясняют в пресс-службе регионального УФСБ.

Задержана группа из троих человек. Всех будут судить по статье 290 («Получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой»).

Кроме того, у одного из них, руководителя группировки, при обыске гаража нашли 70 граммов зелья. За хранение наркотиков ему грозит наказание еще и по статье 228 УК РФ.

– 23 октября указанные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Омской области, проводятся следственные действия, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – По материалам служебной проверки данные сотрудники уволены из рядов ведомства.

Также сейчас устанавливают других фигурантов, причастных к этому преступлению.