Стало известно, когда в Омске потеплеет

Днем воздух на улице прогреется до +7 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшее время в Омскую область ненадолго вернется осень. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, после холодной недели с заморозками и снегом ожидается сравнительно теплая погода.

Это начнется уже в последний день октября. В субботу ночью будет +1...-4, днем +2...+7. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, без осадков.

В воскресенье, 1 ноября, ночью ожидается +2...-3, днем +2...+7. Также омичей предупреждают о возможном гололеде.

Новая рабочая неделя начнется со снегопада. И снова похолодает. Ночью обещают +1...-4, днем -2...+3.