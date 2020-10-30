Пьяный москвич напал на омского медика во время приема

Пациент напал на медика прямо в больнице. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

Стало известно о нападении на врача прямо в стенах больницы. В одну из клиник города поступил мужчина подшофе с гематомой на лице. Ему оказали первую помощь и отправили на осмотр к нейрохирургу. Когда больной остался с медиком наедине, то набросился на него с кулаками и ударил по лицу. Персонал больницы воспользовался тревожной кнопкой.

Патрульные Росгвардии оперативно прибыли на вызов. Дебоширом оказался 50-летний житель столицы. Для дальнейших разбирательств его доставили в отделение полиции.

Ранее на хамское отношение со стороны пациентов уже жаловались сотрудники скорой помощи в Омске. Тогда медики написали заявление в полицию.