Названо место, где в Омске заражаются коронавирусом чаще всего

Омичей теперь не будут пускать в транспорт без масок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее носить маски в общественных местах, хоть и настоятельно, но все-таки рекомендовали. С 1 ноября для всех жителей региона это требование. Такое решение принято на недавнем оперштабе по коронавирусу.

Как выяснилось, особенно остро стоит проблема в общественном транспорте, где люди вынуждены находиться скученно на протяжении долгого времени.

По информации областного Управления Роспотребнадзора, чаще всего омичи заражаются ковидом как раз в переполненных автобусах. Эту же мысль озвучил и глава региона.

– Необходимо обеспечить полный масочный режим в общественном транспорте, в котором заражается основная часть заболевших, – настаивает Александр Бурков.