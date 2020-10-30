В Омске почти сутки топит пятиэтажку, а управляющая компания бездействует

Вода льется по стенам с пятого по первый этаж, но нито не реагирует на жалобы жильцов. Фото: ВКонтакте

Накануне в соцсетях появилось сообщение от возмущенных бездействием своей управляющей компании жильцов дома № 28 на улице Петра Осьминина. Женщина рассказала, что в районе 15:00 заметила потеки на потолке и начала звонить в аварийную службу, но никто не ответил.

Люди вынуждены справляться с потопом старым добрым способом - подставлять тазики. Фото: ВКонтакте

- Доброго вечера, ситуация просит огласки....С 3х часов дня звонила в аварийную службу, которая отправляет в управляющую компанию, так же ещё дали номер администрации, но сами ничего не предприняли. Все 3 организации никак не отреагировали! Время 11 часов вечера - с 5-го по 1-й этаж льётся вода, начала осыпаться стенка, потолок, обои, плитка и вода подходит к эл.проводке, - рассказала о сложившейся ситуации жительница проблемного дома.

В комментариях омичи предлагают жильцам самим перекрыть воду хотя бы до утра и звонить в управляющую компанию или местному слесарю.