В Омской области появится единый центр, куда будут поступать все вызовы скорой

Все вызовы скорой будут стекаться в единый центр. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Омской области появится единый координационный центр для скорой помощи. По мнению заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, приехавшего в наш регион с проверкой, это упростит работу. В чем принципиальное отличие нововведения от уже существующей системы, пока не уточняется.

Ранее по инициативе уже регионального главы минздрава Ирины Солдатовой появилось распоряжение о передаче части вызовов скорой поликлиническими бригадам. Программу предлагалось начать в первых числах октября, но пока она все еще находится на стадии запуска.

Напомним, масштабная проверка системы здравоохранения в регионе началась после ЧП, случившегося 27 октября. Перед зданием областного минздрава выстроились три скорых с включенными сиренами.

Медики пошли на такой крайний шаг, чтобы спасти двоих пожилых пациентов с серьезными поражениями легких. Ни одна больница города не хотела их принимать, ссылаясь на отсутствие мест.

Койки в БСМП-2 нашлись только после того, как инцидент получил огласку. После этого скандала губернатору региона пришлось экстренно выйти с больничного.