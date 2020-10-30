Появилось видео страшной аварии на железнодорожном переезде

Выяснением всех обстоятельств аварии занимается ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне стало из вестно о серьезной аварии на железной дороге. Водитель грузовика ГАЗон не заметил состав, двигавшийся вагонами вперед и угодил прямо под его колеса. В результате ДТП водитель и один из пассажиров скончались на месте, а второго пассажира доставили в больницу с серьезными травмами.

На кадрах видео, где запечатлен момент аварии, видно, что водитель второго грузовика, ожидавшего с другой стороны поезд заметил и остановился. Что произошло в ГАЗоне не ясно, но ее водитель остановиться не пытался. В причинах аварии разбирается Госавтоинспекция.