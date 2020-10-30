На омских ТЭЦ высадили новые деревья

В этот раз территорию предприятий пополнили 77 молодых деревьев. Это пихты, ели, липы и рябины.

Всего же в течение года было высажено более 100 саженцев различных пород. В том числе клёны, вишня и пирамидальный тополь. Высадка проводилась в два этапа – весной и осенью. Обновленные аллеи появились на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Помимо этого, с начала года компания «ТГК-11» традиционно принимала участие в акциях по сдаче макулатуры. Всего за год на переработку было вывезено 5650 кг сырья. Для компании это новый рекорд. Ведь в прошлом году АО «ТГК-11» стало рекордсменом акции кедрового питомника «Юбилейный» «Сдай макулатуру – получи дерево», сдав 4500 кг макулатуры, и, получив взамен 22 саженца ели сибирской 130-150 см.

Актуальность сдачи макулатуры растет с каждым годом, ведь из-за роста производства бумаги и изделий из неё, предприятия нуждаются все в большем количестве древесины, из-за чего безвозвратно исчезают целые леса. Вторичная же переработка бумажных изделий дает возможность производителям частично отказаться от использования древесины, что положительно сказывается на экологическом состоянии многих уголков планеты. АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» активно работают в этом направлении и стараются внести свою лепту в дело сохранения окружающей среды.