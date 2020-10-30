Стало известно, когда омичей перестанут пускать в транспорт без масок

Омичей перестанут пускать в транспорт без масок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Омске состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Радикальных ограничительных мер на нем не приняли, но некоторые ужесточения все же ввели.

Одним из таких ужесточений стало обязательное ношение защитных медицинских масок в общественном транспорте. Раньше эта мера носила больше рекомендательный характер, но теперь за ее соблюдением будут пристально наблюдать. Кондукторам разрешили даже высаживать тех, кто отказывается надеть маску. А с 1 ноября, когда решения оперштаба вступят в силу, даже попасть в общественный транспорт без маски будет нельзя.