Омская мэрия ищет новых перевозчиков на 39 маршрутов

Контракты с новыми перевозчиками планируют заключить уже в начале следующего года.

Накануне на сайте госзакупок омская мэрия разместила четыре лота, в которые входит перевозки пассажиров на нескольких маршрутах общественного транспорта в городе. Сумма каждого контракта приближается к 300 тысячам, а рассчитаны они на 9 месяцев. Если желающие заняться перевозками найдутся, то договоры с ними заключат уже 1 января 2021 года.

В первый контракт входят такие маршруты, как № 14, 37, 95, 96, 103 и 109. Начальная цена составит 276,6 миллионов рублей. Будущий претендент должен иметь в парке как минимум 40 автобусов большого класса, 32 - среднего класса, 10 - малого. Отдельно отмечают, что предпочтительно, если техника будет работать на газе.

Второй контракт включает в себя перевозки на маршрутах № 1, 12, 17, 32, 34, 69, 79, 110, 125, 131, 139, 141 и 178. Его цена составляет более 288 миллионов рублей. Для обеспечения этих маршрутов перевозчик должен предоставить 40 автобусов большого класса, 23 - среднего, 21- малого.

Третий контракт на 272,3 миллиона заключат с тем, кто предоставит 32 больших автобуса, 18 средних и 32 малых для обслуживания маршрутов № 23, 33, 45, 46, 63, 83, 87, 88, 94, 101 и 171

Последний, четвертый контракт, предусматривает осуществление перевозок на маршрутах № 3, 16, 21, 22, 24, 61, 62, 78 и 90 на 41 большом автобусе, 29 средних, 13 малых за 274,2 миллиона рублей.

Уточним, что автобусы большого класса это машины вместимостью более 100 человек, среднего - более 50, а малого более 20. Сейчас перевозками на всех заявленных маршрутах занимается ПП№8. Всего на контракты с перевозчиками в мэрии готовы потратить более 1 миллиарда рублей.