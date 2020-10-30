В Омске ищут загадочно пропавшего на мосту молодого человека

Руслан Герфанов исчез 24 октября.

Близкие 22-летнего Руслана Герфанова пытаются узнать в соцсетях хоть какие-то подробности случившегося с ним 24 октября.

В этот день молодой человек исчез. В последний раз его видели в районе Ленинградского моста. Машину пропавшего позже нашли возле парка Победы. Где находится Руслан, до сих пор неизвестно.

Пока идут поиски, родные парня пытаются восстановить картину происшедшего сами. Они просят откликнуться водителей, проезжавших там 24-25 октября, и предоставить записи с видеорегистраторов. Очевидцам необходимо позвонить по т. 8-950-217-14-40.