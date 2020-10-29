В Омске отдали три дополнительных морга для умерших от ковида

В Омске также появятся дополнительные места для лечения пациентов с ковидом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После недавнего ЧП с нехваткой мест в больницах даже для тяжелых пациентов с коронавирусом, облправительство начало предпринимать первые меры по исправлению ситуации. Ранее в СМИ сообщалось о нехватке мест не только для живых пациентов, но и для умерших.

Telegram-канал «ОмскЦентрСилы»

со ссылкой на источник в областном минздраве пишет, что в обслуживании умерших от коронавируса задействовано за последние 10 дней три новых патологоанатомических отделения. Всего теперь под ковид отданы пять моргов города.

Кроме того, сообщается, что региональный минздрав обратился в Минпром РФ за помощью в поставках в кислородных концентратор и дополнительных объемов кислорода. Также заявка на кислород направлена в ОАО «Автогенный завод».