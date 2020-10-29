О ходе проверки омской системы здравоохранения рассказал замминистра здравоохранения Евгений Камкин

По словам замминистра здравоохранения России, в Омске коек хватит всем больным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После демарша нескольких омских скорых, которые целый день не могли положить пациентов в больницу, о необходимости проверок и выяснении причин произошедшего заговорили на разных уровнях. О необходимости внутреннего расследования упоминал омский минздрав, губернатор области Александр Бурков. И вот в Омск по поручению министра прибыл заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

- О результатах проверки говорить рано. Росздравнадзор продолжает работать, разбирается в инциденте. На сегодня в регионе достаточно коек для оказания помощи ковидным пациентам. Сегодня были дополнительно развёрнуты койки на базе ОКБ. Со мной приехали эксперты-реаниматологи, которые оценили качество оказания помощи пациентам в Омской области. Лекарств достаточно, чтобы оказать помощь в полном объёме. Резерв коек, который необходим, имеется. По результатам проверки договорились, что сформируем эффективную схему маршрутизации, - сказал 12 каналу Евгений Камкин.