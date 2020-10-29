В Омске скончался врач анестезиолог-реаниматолог

Министерство здравоохранения выразило соболезнования семье Марата Замалдинова.

Сегодня стало известно о кончине еще одного опытного врача в Омске. Речь идет об анестезиологе-реаниматологе из Городской больницы №17 Марате Замалдинове. В системе здравоохранения медик проработал 30 лет, этим летом он, как и многие другие медики, начал работу с ковидными пациентами в красной зоне. Благодаря его опыту и профессионализму жизни сотен омичей оказались спасены.

- Марат Низамович был отзывчивым, добрым и скромным человеком. В работе, прежде всего, ценил верность делу и любовь к людям. Таким был он сам и таким же качествам учил своих младших коллег. Благодаря работе Марата Низамовича, сотни омичей смогли вернуться к нормальной жизни, и мы уверены, что эти люди и их семьи вспомнят доктора добрым словом, - отметили в министерстве здравоохранения. Также в ведомстве выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.

Напомним, что вчера стало известно о гибели детского патологоанатома Александра Кочетова.