В Омске на ж/д-переезде столкнулись поезд и грузовик

Инцидент произошел в районе улицы Доковской.

Серьезное ДТП случилось сегодня, 29 октября, в 11.50 в районе железнодорожной переправы на окраине Омска.

– Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля «ГАЗон», мужчина 1978 года рождения, двигаясь по улице Доковской, на нерегулируемом железнодорожном переезде допустил столкновение с маневровым составом, состоящим из тепловоза и 20-ти вагонов, груженных щебнем, двигавшимся вагонами вперед, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В результате происшествия водитель грузовика и его 26-летний пассажир погибли на месте. Второго, 28-летнего, пассажира с травмами увезли в больницу.