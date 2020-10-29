Кражи, разбой и вымогательство: поймали омича, державшего в страхе целый микрорайон

Расследование по делу омича еще продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился омич с заявлением о краже из его машины денег и телефона. Все произошло, пока он на улице Путевая переносил вещи в подъезд. Вора удалось найти быстро, им оказался 22-летний ранее судимый житель микрорайона "Московка". Когда следователи стали разбираться в произошедшем, нашлось еще 5 человек, которые захотели написать на молодого человека заявления.

В конце лета омич вымогал деньги у 16-летнего подростка. Чтобы отдать долг напуганный парень даже продал свои портативные колонки. У другого мужчины омич украл телефон и заложил за 5000 тысяч рублей. Потерпевший сам выкупил имущество, а после этого вор снова украл его и повторно заложил. Еще у двоих прохожих омич просил телефоны, чтобы сделать "важный звонок", и сбегал, а на знакомого автомойщика напал с ножом и потребовал 19 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД уточнили, что на данный момент подозревают омича в 6 преступлениях. На него завели несколько уголовных дел по статьям кража, разбой, вымогательство и мошенничество.