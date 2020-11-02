Более 7 центнеров мяса конины задержали при попытке пересечения границы

Перевозчик, гражданин Республики Казахстан Башиков Н.Б, следовал из р.п. Москаленки Омской области Российской Федерации в г. Нур-Султан Республики Казахстан.

На первозимый груз был представлен ветеринарный сопроводительный документ, необходимый для пересечения границы, который был выдан БУ ОСББЖ по Москаленскому району, общий вес мяса конины производства ИП Граненко Л.А. (Омская область, Москаленский район) составляет 700 кг/3 туши, однако в транспортном средстве фактически перевозилось 3,5 туши мяса конины без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что ставит под сомнение доброкачественность, благополучие и безопасность перемещаемого груза в ветеринарно-санитарном отношении.

Вместе с тем, специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области также установлено, что необходимая информация в ветеринарном сертификате указана неверно (номер транспортного средства и фамилия перевозчика груза не соответствуют фактическим). Мясо конина размещено в транспортном средстве навалом, что противоречит правилам перевозки охлажденного мяса.

Груз задержан, принято решение о запрете вывоза мяса из Российской Федерации и возврате по месту погрузки.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза и должны быть оформлены должным образом.