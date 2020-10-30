Почтовые услуги можно получить в мобильном приложении

Поэтому мобильное приложение Почты России в последнее время пользуется особой популярностью у жителей страны, в том числе Омской области, ведь достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется. Давайте разберемся, чем приложение удобно и какие услуги с помощью него можно получить дистанционно.

Во-первых, приложение поможет отследить нахождение посылки. Для этого в поисковую форму необходимо добавить трек-код отправления. Его можно ввести вручную или просканировать штрих-код чека. Вам будут приходить уведомления о движении посылки, и вы своевременно узнаете, когда посылка придёт в место вручения. Там же будет написан адрес почтового отделения и часы работы.

Во-вторых, через мобильное приложение можно записаться на обслуживание в отделение Почты России. Для предварительной записи необходимо выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время, но не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки. На данный момент записаться на обслуживание заранее можно в 66 отделений связи города Омска, а также в 28 отделений, расположенных в каждом муниципальном районе Омской области.

С помощью приложения можно оформить и оплатить отправление посылки. Необходимо указать адресные данные получателя, выбрать вес, способ отправления и совершить оплату. Оформленную таким способом посылку в течение 72 часов необходимо принести в любое отделение почтовой связи и сдать оператору без очереди. Отправка таких посылок занимает несколько секунд.

При оформлении посылки через мобильное приложениетеперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его Ф.И.О. Такой сервис доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона.

В приложении можно заполнить почтовое извещение. Как только посылка придет в пункт вручения, вам будет предложено ввести свои данные и скачать заполненный бланк. Распечатайте его и возьмите с собой в почтовое отделение. Это сэкономит ваше время и ускорит работу Почты России в целом.

А еще с помощью приложения можно оформить подписку на любимые печатные издания, вызвать курьера для получения услуги экспресс-отправления, найти индекс, ближайшее отделение связи и узнать его режим работы, предложить идею по улучшению работы отделения или оценить его.

Зарегистрируйтесь в приложении и укажите свой номер телефона. Когда на ваше имя будут отправлять посылку и укажут ваш телефон, код посылки добавится в Приложение автоматически. Кроме того, все посылки «привяжутся» к вашей электронной почте и не потеряются, если вы решите сменить телефон или зайти через планшет.