В омском минздраве опровергли возможную забастовку водителей скорой помощи

Водители карет скорой по официальным данным не планируют бастовать. Фото: Олег УКЛАДОВ

После громкого скандала с машинами скорой, которые привезли пациентов к зданию минздрава в Омске, в сети стали появляться сообщения о том, что условиями работы недовольны не только фельдшеры скорой, но и водители, которые работают с медиками. Ходили слухи о возможной забастовке, но в министерстве здравоохранения опровергли такую возможность.

- Никаких стачек, забастовок и иных мероприятий, которые могут привести к остановке работы системы здравоохранения, не планируется. Водители понимают всю меру ответственности перед врачами и пациентами, которая лежит на их плечах. Работа "автобазы здравоохранения" осуществляется в штатном режиме, - заявили в пресс-службе Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что оплату труда шоферы получают регулярно и средняя зарплата составляет примерно 29 600 рублей. Также те, кто развозит бригады к ковидным больным стабильно получают надбавку в размере 25 тысяч рублей.