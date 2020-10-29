Стало известно, когда Омская драма возобновит показ спектаклей

Фото: vk.com/omskdrama

После перерыва почти на месяц Омская драма возвращается к полноценной работе. Напомним, из-за пандемии коронавируса с начала октября театр был закрыт по решению руководства. Все спектакли перенесли на ноябрь.

Исключение сделали только для постановок «Игроки» и «Синяя борода», которые показали зрителям в последний раз.

И вот стало известно, что театр возвращается к своей привычной жизни с 30 октября.

– Принятое нами решение о приостановке показа спектаклей в итоге оказалось верным и сейчас ситуация в театре стабильная. Мы проводим тестирование артистов и сотрудников, необходимую обработку помещений. Установлено дополнительное оборудование для обеззараживания воздуха. Поэтому театр готов встречать зрителя, – пояснили в пресс-службе Омской драмы.

Первым спектаклем после перерыва станет премьера прошлого сезона – спектакль «Дядя Ваня» в постановке Георгия Цхвиравы. Оригинальную трактовку пьесы А.П. Чехова зрители увидят уже 1 ноября.

Далее все показы будут идти в соответствии с объявленным репертуаром и графиком переносов. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте omskdrama.ru в разделе «Новости» и в социальных сетях театра. Все билеты, приобретенные на ранние даты, действительны.