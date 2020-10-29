В Омской области снова побит рекорд по суточному приросту зараженных ковидом

В Омской области выявили еще 192 случая заражения коронавирусом. Фото: Архив "КП"

В Омской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии их уже насчитывается в регионе 15 388, сообщает пресс-служба областного минздрава

По информации на 29 октября, в регионе за сутки выявлено еще 192 новых случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 95 пациентов (всего 11246). Скончались 4 (всего 418).

География новых случаев: Омск – 144, Большереченский район – 25, Омский – 8, Азовский, Калачинский, Москаленский, Одесский районы – по 2, по одному – в Саргатском, Крутинском, Оконешниковском, Нововаршавском, Павлоградском, Нижнеомском, Таврическом районах области.

Также сообщается, что проведено 4852 теста (всего 621 702).